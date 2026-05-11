Residenza Santi Romano ripulita la storica targa in marmo dell' opera universitaria | sarà dedicata a Mattarella

La targa in marmo dell’opera universitaria di Palermo, posizionata nel 1970 all’ingresso della Residenza Santi Romano in viale delle Scienze, è stata restaurata e ripulita. La targa, che in passato aveva subito danni, sarà ora dedicata a un ex presidente della Repubblica. L’intervento di recupero ha riportato in luce i caratteri originali della lapide, rendendola nuovamente visibile e leggibile.

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