Residenza Santi Romano ripulita la storica targa in marmo dell' opera universitaria | sarà dedicata a Mattarella
La targa in marmo dell’opera universitaria di Palermo, posizionata nel 1970 all’ingresso della Residenza Santi Romano in viale delle Scienze, è stata restaurata e ripulita. La targa, che in passato aveva subito danni, sarà ora dedicata a un ex presidente della Repubblica. L’intervento di recupero ha riportato in luce i caratteri originali della lapide, rendendola nuovamente visibile e leggibile.
È tornata a riavere la sua luce la targa in marmo dell’opera universitaria di Palermo, collocata nel 1970 all’ingresso della Residenza universitaria “Santi Romano” in viale delle Scienze. A volere questo gesto - con un intervento di pulitura approfondita - è stato il presidente dell’Ersu Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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