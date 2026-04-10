Contrade senz' acqua a Paglieta il sindaco diffida la Sasi

Il sindaco di Paglieta ha inviato una richiesta formale e urgente alla Sasi spa per segnalare la grave carenza di acqua nelle contrade del comune. La comunicazione è arrivata in data odierna, evidenziando la difficoltà nel garantire il servizio di erogazione idrica alle abitazioni e alle attività locali. La situazione ha portato l’amministrazione a intervenire ufficialmente per chiedere un intervento immediato.

L’amministrazione comunale di Paglieta, nella persona del sindaco Ernesto Graziani, ha trasmesso in data odierna una formale e urgente richiesta di intervento alla Sasi spa per denunciare lo stato di grave precarietà in cui versa il servizio di erogazione idrica nel territorio comunale. Da cinque. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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