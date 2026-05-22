La regina della Spiaggia 62 compie 100 anni | festa per Iole decana dei bagnini

Iole Masi, conosciuta come la regina della Spiaggia 62, ha compiuto 100 anni. Nata e vissuta a Riccione, ha trascorso tutta la vita lavorando come bagnina sulla spiaggia locale. La giornata è stata festeggiata con amici e familiari che le hanno rivolto auguri e ricordi. La sua lunga presenza in spiaggia ha fatto di lei una figura riconosciuta e apprezzata nella comunità locale. La festa si è svolta in un’atmosfera semplice e calorosa, rispecchiando la sua personalità.

Ha spento cento candeline Iole Masi, riccionese doc e una vita trascorsa tra l’amore della famiglia e il mare. Sì, perché nonna Iole ha la spiaggia di Riccione nel cuore e il profumo del mare tra i capelli. Bagnina storica della città, ha gestito con il marito la Spiaggia 62, concessionaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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