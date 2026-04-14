La comunità di Riccione in festa per la prufesurésa | Iole spegne 100 candeline nel ricordo del marito

La comunità di Riccione ha festeggiato il centesimo compleanno di Iole Pecci, nata il 21 marzo, giorno che coincide con l’inizio della primavera. La donna ha spento 100 candeline, proprio nel giorno del suo compleanno, in un’occasione condivisa con amici e familiari. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con momenti di convivialità, ricordando anche il marito di Iole, scomparso in passato.

Una candelina speciale che brilla come il primo sole di marzo. La comunità di Riccione ha celebrato il prestigioso traguardo di Iole Pecci, che ha compiuto 100 anni lo scorso 21 marzo, proprio nel giorno che segna l’inizio della primavera. In una giornata di festa che ha visto la famiglia riunita.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Corciano in festa, Delfa spegne 100 candeline Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candelineDue figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi.