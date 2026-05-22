La regina del cielo di pietra | il Santuario di Vicoforte e la cupola ellittica più grande del mondo

Nel cuore del Piemonte meridionale, tra le colline che separano le Langhe dall’arco alpino, si trova il Santuario di Vicoforte, noto per la sua imponente cupola ellittica, considerata la più grande al mondo di questa forma. La struttura si innalza tra i paesaggi collinari, attirando visitatori e studiosi interessati all’architettura e all’arte sacra. La costruzione del santuario risale al XVII secolo, e la sua cupola, con un diametro di circa 40 metri, domina il panorama circostante.

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