La regina del cielo di pietra | il Santuario di Vicoforte e la cupola ellittica più grande del mondo
Nel cuore del Piemonte meridionale, tra le colline che separano le Langhe dall’arco alpino, si trova il Santuario di Vicoforte, noto per la sua imponente cupola ellittica, considerata la più grande al mondo di questa forma. La struttura si innalza tra i paesaggi collinari, attirando visitatori e studiosi interessati all’architettura e all’arte sacra. La costruzione del santuario risale al XVII secolo, e la sua cupola, con un diametro di circa 40 metri, domina il panorama circostante.
Percorrendo le strade che tagliano le colline intorno a Mondovì, in quella zona di Piemonte meridionale dove le Langhe si dissolvono nell’orizzonte alpino, accade qualcosa di inatteso. All’improvviso, oltre una cresta di vigneti e boschi, appare una sagoma enorme, imponente, quasi improbabile: una cupola che svetta nel cielo con la disinvoltura di chi è convinto, da tre secoli, di avere tutto il diritto di stare esattamente lì. È il Santuario della Natività di Maria a Vicoforte, in provincia di Cuneo, noto anche come Santuario Regina Montis Regalis, e ciò che quella sagoma custodisce dentro di sé è una delle esperienze visive più sconvolgenti dell’intero patrimonio architettonico italiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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