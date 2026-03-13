Nuovo stadio Roma Gualtieri svela | Sarà uno degli stadi più belli del mondo Ci sarà la curva più grande del mondo

Il sindaco della capitale ha annunciato che il nuovo stadio della Roma sarà tra i più belli del mondo, con una delle curve più grandi a livello globale. La realizzazione dell’impianto sportivo sta procedendo, e l’obiettivo è completarlo in tempi stretti. La progettazione prevede un’architettura di alto livello, destinata a diventare un punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati di calcio.

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