Un uomo di 31 anni, con doppia cittadinanza italiana e marocchina e residente in provincia, si è presentato ieri mattina dall’avvocato. Durante l’incontro, è apparso disorientato e poco lucido, quasi smarrito. Sono emersi dettagli sulla sua vita, tra studi interrotti, momenti di solitudine, rabbia e difficoltà nel trovare lavoro. Sono stati trovati dei fogli scritti in arabo, mentre il procedimento riguarda accuse di strage e lesioni aggravate.

Modena, 19 maggio 2026 – Disorientato, poco lucido, quasi ‘perso’ in un mondo parallelo. Si è mostrato così ieri mattina – al proprio avvocato Fausto Gianelli – Salim El Koudri, 31 anni, doppia cittadinanza italiana e marocchina, residente a Ravarino, accusato di strage e lesioni aggravate. L’indagato avrebbe sostenuto di non ricordare quegli attimi drammatici in cui, a folle velocità, ha travolto numerosi passanti. Secondo la Procura di Modena, al fine di uccidere, il 31enne ha compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, percorrendo via Emilia Centro, sabato alle 16.50, orario frequentato da numerosi cittadini, a forte velocità alla guida della sua Citroen C3, investendo volontariamente pedoni e ciclisti causando gravi lesioni a 8 di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studi interrotti, la vita in solitudine, la rabbia, il lavoro che non trovava e quei fogli in arabo: i lati oscuri di Salim El Koudri

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