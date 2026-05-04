Andrea Sempio mostrificato proprio ora la rabbia dell’avvocato e l’ossessione per una barista | Perché non era Chiara Poggi – Il video

Un uomo accusato di un omicidio sarà ascoltato in procura il prossimo mercoledì 6 maggio. I suoi avvocati affermano che sta vivendo una fase di forte pressione mediatica e che si sta creando un’immagine negativa nei suoi confronti. La vicenda riguarda un 38enne coinvolto in un procedimento giudiziario, mentre sui media circolano commenti che lo dipingerebbero in modo negativo. La sua posizione sarà chiarita nel corso dell’interrogatorio ufficiale.

Contro Andrea Sempio sarebbe in corso una sorta di manovra mediatica che punterebbe a renderlo un «mostro», secondo i legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e che il prossimo mercoledì 6 maggio è stato convocato per un interrogatorio in procura a Pavia. Sempio ora è indagato di omicidio volontario, aggravato da crudeltà e motivi abietti. Una nuova formulazione dell’accusa nei suoi confronti che si è accompagnata alla diffusione di alcuni vecchi messaggi pubblicati su un forum, in cui Sempio parlerebbe di un’ossessione amorosa vissuta tra i 18 e i 20 anni, ha innescato una polemica che la difesa attribuisce a una precisa strategia di delegittimazione.🔗 Leggi su Open.online

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