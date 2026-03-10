Gandino accoglie la primavera con bancarelle e prodotti tipici

A Gandino domenica 15 marzo si svolge la tradizionale Fiera di San Giuseppe, con bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale. L’evento si tiene dalle 7 alle 19, a condizione che le condizioni meteorologiche siano favorevoli. La manifestazione coinvolge commercianti e visitatori che si ritrovano nel centro del paese per scambiare e acquistare prodotti tradizionali.

Gandino. Nella giornata di domenica 15 marzo, dalle 7 alle 19, torna nel Comune gandinese la tradizionale Fiera di San Giuseppe, se le condizioni meteo saranno favorevoli. Considerato da sempre uno degli eventi simbolo della primavera, l'appuntamento torna puntuale ogni anno alla quarta domenica di Quaresima ad invadere il borgo medievale. La manifestazione può vantare oltre cinque secoli di storia e continua ad attirare migliaia di visitatori provenienti da tutta la Bergamasca. Nel 1802 un documento della Repubblica Cisalpina attestava l'esistenza a Gandino di due storiche fiere annuali dedicate al commercio dei pannilana: una durante la settimana di San Giuseppe e l'altra nel giorno dell'Assunta.