Dal 15 al 17 maggio, a Segrate, si svolge il primo festival dedicato alle tradizioni enogastronomiche del Sud Italia, organizzato da Tipico Eventi. L’evento si svolge in via XXV Aprile, che sarà decorata con colori e decorazioni che richiamano la cultura pugliese e meridionale. La manifestazione offre un’occasione per scoprire prodotti tipici, musica e atmosfere legate alle tradizioni di queste regioni.

Dal 15 al 17 maggio Tipico Eventi arriva per la prima volta a Segrate con il nuovissimo format “LA PUGLIA E I SAPORI DEL SUD - il Festival”, l’evento dedicato alle tradizioni enogastronomiche e non solo della Puglia e delle regioni del Sud Italia! Via XXV Aprile verrà addobbata a festa per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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22 DICEMBRE 2025 - MARGHERITA DI S., PROSPECTUS, SOSTENIBILITÀ TRA MUSICA E SAPORI DEL TERRITORIO

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