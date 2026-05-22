La Promessa anticipazioni spagnole | Angela viene rapita

In prossimi episodi della telenovela spagnola La Promessa, Angela de Figueroa sarà rapita. La scena si svolgerà durante una delle puntate trasmesse su Rete 4, generando grande attenzione tra gli spettatori. La narrazione si concentrerà su questo evento improvviso, che coinvolgerà la protagonista e cambierà il corso della storia. La vicenda sarà al centro delle trame future, con dettagli che verranno rivelati nelle prossime puntate.

Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 assisteremo al rapimento di Angela de Figueroa. Chi porterà a termine un’azione così malvagia e perché? Scopriamolo insieme. Trame spagnole La Promessa: Angela sparisce nel nulla. Subito dopo l’arresto e il rilascio in tempi record di Lorenzo de la Mata, un nuovo evento arriva a sconvolgere i protagonisti de La Promessa: Angela sparisce nel nulla! La ragazza si allontana dalla tenuta per recarsi in paese a spedire un telegramma, e da quel momento si perdono le sue tracce. Leocadia teme che alla figlia possa essere accaduto qualcosa di brutto, e chiede aiuto al nuovo maggiordomo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Angela Spara A Lorenzo!

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