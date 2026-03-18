La Promessa Anticipazioni Spagnole | Un Triangolo Pericoloso!

Nelle prossime puntate della serie spagnola La Promessa, Manuel si trova a incontrare Julieta e sviluppa un sentimento inaspettato. Tuttavia, la scoperta della verità su Ciro modifica completamente la situazione. La trama si concentra su questi incontri e sui cambiamenti che intervengono nel rapporto tra i personaggi coinvolti.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel incontra Julieta e resta travolto da un sentimento inatteso, ma la verità su Ciro cambia tutto. Scopri cosa accadrà nel nuovo triangolo amoroso della soap. A La Promessa sta per esplodere una vicenda sentimentale capace di ribaltare ogni equilibrio del palazzo, perché nelle prossime puntate Manuel si troverà al centro di un intreccio tanto intenso quanto rischioso. Al suo fianco, o forse contro di lui, ci saranno Julieta e Ciro, protagonisti di una storia che promette di accendere tensioni, gelosie e conflitti sempre più difficili da controllare. Tutto prende forma durante una festa, in un momento che per Manuel ha il sapore inatteso di una rinascita emotiva. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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