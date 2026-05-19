La Promessa anticipazioni spagnole | Lorenzo viene arrestato

Nella telenovela spagnola La Promessa, prossimamente su Rete 4, si assisterà all’arresto di Lorenzo de la Mata. Il personaggio finirà in cella, episodio dopo episodio, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle circostanze che hanno portato a questa decisione. La scena rappresenta un momento cruciale nella trama, che coinvolge direttamente il protagonista e influenzerà gli sviluppi successivi della storia. I fan dovranno attendere la messa in onda per scoprire come si evolverà la vicenda.

Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Lorenzo de la Mata finire in carcere. Il capitano sarà condotto via dalla tenuta dal sergente Fuentes. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame spagnole La Promessa: la vendetta di Curro. Nessuno riuscirà a convincere Curro che il capitano de la Mata sia davvero estraneo alla morte della sorella Jana. Per questo motivo il valletto non si darà pace e cercherà in ogni modo di incastrarlo. L’occasione si presenterà nel momento in cui Angela – mentre sarà alla ricerca di qualcosa che possa inchiodarlo per l’omicidio di Jana – troverà alcuni documenti che attestano il suo coinvolgimento nel traffico illegale di armi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Lorenzo Umilia Curro!

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