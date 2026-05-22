Leocadia sorprende tutti alla tenuta dei Luján scegliendo un nuovo maggiordomo senza avvisare la famiglia. Alonso resta sconvolto mentre Curro scopre il legame tra il duca de Carril e Lorenzo. Colpo di scena a La Promessa. Nelle anticipazioni del 23 maggio, Leocadia prende una decisione destinata a ribaltare gli equilibri della tenuta: impone un nuovo maggiordomo senza consultare i Luján. Alonso viene completamente spiazzato, mentre la servitù si ritrova improvvisamente davanti a un cambiamento che nessuno aveva previsto. La soap spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Angela cambia idea: con le valigie pronte per fuggire in Svizzera, capisce che scappare significherebbe rinunciare a Curro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 23 maggio: Leocadia impone il nuovo maggiordomo e spiazza Alonso

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