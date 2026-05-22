La primavera è arrivata e con essa si fanno notare le tendenze tra le celebrity che scelgono capi strategici per aggiornare il guardaroba. Tra outfit sfoggiati da cantanti e modelle, ci sono pezzi che si ricollegano a uno stile deciso e femminile. Le scelte spaziano da abiti leggeri a dettagli più audaci, riflettendo le preferenze di alcune figure pubbliche che sono state fotografate durante eventi o uscite casual. Le apparizioni pubbliche di queste persone mostrano come certe tendenze siano già diventate protagoniste della stagione.

La primavera ha ufficialmente inaugurato la sua stagione e, se c’è un verdetto unanime che arriva direttamente dalle passerelle e dalle strade delle capitali della moda, è che il pizzo ha smesso di essere un’esclusiva della lingerie o del guardaroba d’archivio per diventare il protagonista assoluto del prêt-à-porter. Non parliamo di un romanticismo antico o lezioso, bensì di una sensualità sussurrata, fresca e incredibilmente strategica, capace di ridefinire il concetto di layering quotidiano. Visualizza questo post su Instagram Se icone di stile del calibro di Dua Lipa ed Elsa Hosk hanno spianato la strada mostrando come una trama trasparente possa trasformarsi nel perfetto passe-partout, le ultime settimane hanno confermato che il pizzo è il filo conduttore che unisce i look più desiderabili del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La primavera grida ”pizzo”: da Dua Lipa a Elsa Hosk, ecco i capi strategici scelti dalle celeb da inserire nel tuo guardaroba

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