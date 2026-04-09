Le maxi borse continuano a essere tra gli accessori preferiti delle celebrità, apparendo frequentemente nelle foto di eventi pubblici e uscite quotidiane. La loro presenza nelle immagini dimostra come siano considerate pratiche e di tendenza allo stesso tempo. In diverse occasioni, sono state abbinate a vari outfit, sottolineando la loro versatilità. La loro diffusione tra personaggi pubblici conferma la loro posizione come elemento chiave nel guardaroba di molte star.

Ampie, iconiche e capienti, hanno trasformato ogni outfit in una dichiarazione di moda, bilanciando eleganza e praticità. Dua Lipa ha scelto la maxi bag trapuntata di Bottega Veneta, abbinandola a cappotto con dettagli in shearling di Alaïa, jeans e occhiali Tom Ford. A seguire, Hailey Bieber ha interpretato la maxi bag in chiave contemporanea: la sua Chanel si è abbinata a outfit dalle tonalità neutre, creando armonia tra proporzioni generose della borsa e linee pulite dei capi. Invece, Vittoria Ceretti ha portato la Flap bag di Chanel in outfit casual-chic, mescolando capi minimal con dettagli ricercati: la borsa ha agito come fulcro del look, combinando versatilità e stile iconico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le maxi borse hanno confermato il loro ruolo da protagoniste nel guardaroba delle celeb, unendo funzionalità e stile.

Le ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo delle celeb grazie alla loro capacità di combinare comfort ed esteticaLe ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo grazie alla loro capacità di combinare comfort ed estetica, diventando protagoniste dei look...

I leggings panta Capri diventano protagonisti del guardaroba moderno, unendo comfort e stile in ogni occasioneI leggings panta Capri diventano protagonisti del guardaroba moderno, unendo comfort e stile in ogni occasione.

Argomenti più discussi: Da Chanel a Balenciaga: le borse maxi e capienti che hanno conquistato le star; Le It Bags che definiranno la moda della primavera 2026: 5 modelli pronti a rubarci il cuore; Rafia, bamboo e frange: le borse donna che dominano la primavera estate 2026.

Che tu voglia sgonfiare le borse al mattino, illuminare le occhiaie o rendere la zona più liscia e idratata, i patch occhi lavorano “a contatto” con la pelle e aiutano a veicolare attivi mirati in pochi minuti. - facebook.com facebook

Borse 8 aprile: i mercati festeggiano la tregua Usa-Iran (resisterà). Petrolio sotto i 100 dollari, Milano aggancia i 47.000 punti x.com