Da Pippo Franco e Dua Lipa ai protagonisti di Friends | ecco i finti personaggi che rendono introvabili i biglietti del Colosseo

Negli ultimi mesi, diverse persone hanno segnalato difficoltà nell’acquisto di biglietti per visitare il Colosseo. RomaToday ha pubblicato due inchieste tra il 2022 e il 2023, evidenziando come molti utenti abbiano trovato i biglietti esauriti o impossibili da ottenere. Tra le cause, si parla di personaggi fittizi e di biglietti riservati a persone vicine a determinati protagonisti dello spettacolo e dello sport.

RomaToday per prima, con due inchieste di Dossier a cavallo tra il 2022 e il 2023, aveva sollevato il problema dell’impossibilità di acquistare biglietti per visitare il Colosseo. Nonostante un cambio nella gestione della bigliettazione, i problemi non sono stati risolti. Già a febbraio, Confapi.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Colosseo, biglietti per i turisti introvabili sul web: "Qualcuno ha utilizzato dei bot"C’è il sospetto che ci siano bot in azione per acquistare grandi quantità di biglietti per poi rivenderli online. Leggi anche: Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia; Pippo Franco; Zingara (1969); Padiglione Spoleto a Venezia- 8/11 maggio-Pro Biennale. Finse il vaccino per ottenere il Green Pass: Pippo Franco a processoIl comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver usato falsi certificati di vaccinazione per ottenere il green ... fanpage.it Pippo Franco compie 85 anni: il Bagaglino, il figlio a Temptation Island, l'ictus e la tentata estorsione: «Con Pingitore non ci sentiamo più. Non c'è niente che non rifarei»Fumettista, cantante, attore, comico, conduttore, sceneggiatore e regista. Trovare una definizione unica per Pippo Franco è impossibile, perché nella sua carriera - lunga oltre 60 anni - Franco ha ... leggo.it https://www.latinaquotidiano.it/sabato-11-aprile-arriva-pippo-franco-al-teatro-fellini-di-pontinia/ #teatrofellinidipontinia #pippofranco facebook