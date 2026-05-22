La presidente Barba a D' Angelo FI sulla rafia in spiaggia | Nell' esposto parlo di controlli e sanzioni
La presidente di un'associazione locale ha risposto a un consigliere di Forza Italia riguardo alla presenza di rafia sintetica sulle spiagge. Nell'occasione, ha precisato che nel suo esposto si parla di controlli e sanzioni, evidenziando che non è sua intenzione trascurare eventuali responsabilità. La discussione si è concentrata sulla questione dei microfilamenti di plastica derivanti dagli ombrelloni e sul loro impatto sull’ambiente marino e sulla spiaggia.
“Se c’è qualcuno di distratto, certo non sarà la sottoscritta”. A dirlo è la presidente dell’associazione Radici in Comune Simona Barba che sul tema “rafia sintetica” in spiaggia, e cioè i filamenti di microplastica degli ombrelloni che finiscono sulla sabbia e nel mare, replica al consigliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
D'Angelo sulla rafia delle palme in spiaggia replica a Barba: "Stiamo già intervenendo con un provvedimento del dicembre 2025"Arriva la replica del consigliere comunale Simone D'Angelo alla presidente di Radici in Comune Simona Barba, intervenuta in merito alla presenza...
Maccarese, esposto contro il Supermarecross: “Evento ad alto impatto sulla spiaggia”Fiumicino, 16 marzo 2026 – “Un tracciato interamente sabbioso, modellato direttamente sull’arenile, rombi di motore, partenze esplosive… 1200 metri...
Un esposto alle autorità competenti per segnalare lungo la spiaggia di Pescara la presenza diffusa di innumerevoli filamenti di rafia sintetica, dispersi sull’arenile e nelle aree limitrofe: a presentarlo è stata Simona Barba, presidente di Radici in Comune. Quei facebook
Il premier indiano è stato accolto ieri sera nella Capitale dalla presidente del Consiglio. Questa mattina Narendra Modi è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi il vertice con Meloni a Villa Pamphili. Modi ha sottolineato la collab x.com
Cesc Fabregas sul lavoro al Chelsea: Non ho nulla da dire su questo, sarebbe stupido pensarci ora. Non ho nemmeno visto alcuna citazione dal nostro presidente. Credo che continuerò il mio capitolo come allenatore del Como. reddit