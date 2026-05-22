La presidente Barba a D' Angelo FI sulla rafia in spiaggia | Nell' esposto parlo di controlli e sanzioni

La presidente di un'associazione locale ha risposto a un consigliere di Forza Italia riguardo alla presenza di rafia sintetica sulle spiagge. Nell'occasione, ha precisato che nel suo esposto si parla di controlli e sanzioni, evidenziando che non è sua intenzione trascurare eventuali responsabilità. La discussione si è concentrata sulla questione dei microfilamenti di plastica derivanti dagli ombrelloni e sul loro impatto sull’ambiente marino e sulla spiaggia.

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