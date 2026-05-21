D' Angelo sulla rafia delle palme in spiaggia replica a Barba | Stiamo già intervenendo con un provvedimento del dicembre 2025

Il consigliere comunale ha risposto alla presidente di un movimento locale riguardo alla presenza di fili di rafia sulle spiagge cittadine. La presidente aveva sollevato la questione, evidenziando il problema di materiali plastici lasciati sulle spiagge pubbliche. D'Angelo ha affermato che l’amministrazione ha già adottato un provvedimento a dicembre 2025 per affrontare questa problematica. La questione riguarda l’intervento sulle spiagge e l’uso di materiali plastici nelle strutture balneari.

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