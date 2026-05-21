D' Angelo sulla rafia delle palme in spiaggia replica a Barba | Stiamo già intervenendo con un provvedimento del dicembre 2025

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale ha risposto alla presidente di un movimento locale riguardo alla presenza di fili di rafia sulle spiagge cittadine. La presidente aveva sollevato la questione, evidenziando il problema di materiali plastici lasciati sulle spiagge pubbliche. D'Angelo ha affermato che l’amministrazione ha già adottato un provvedimento a dicembre 2025 per affrontare questa problematica. La questione riguarda l’intervento sulle spiagge e l’uso di materiali plastici nelle strutture balneari.

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Arriva la replica del consigliere comunale Simone D'Angelo alla presidente di Radici in Comune Simona Barba, intervenuta in merito alla presenza sulle spiagge cittadine dei filamenti di rafia, materiale plastico utilizzato per gli ombrelloni e le palme. “Simona Barba, probabilmente distratta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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