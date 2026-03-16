Maccarese esposto contro il Supermarecross | Evento ad alto impatto sulla spiaggia

Un esposto è stato presentato contro il Supermarecross a Maccarese, un evento che si svolge sulla spiaggia e che coinvolge un tracciato sabbioso di 1200 metri. La pista, modellata direttamente sull’arenile, presenta rettilinei ad alta velocità, passaggi tecnici, solchi e dislivelli creati con mezzi meccanici. Durante la manifestazione si sono sentiti rumori di motore e partenze esplosive.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – “ Un tracciato interamente sabbioso, modellato direttamente sull’arenile, rombi di motore, partenze esplosive . 1200 metri di pista con rettilinei ad alta velocità e passaggi tecnici, solchi e dislivelli realizzati con mezzi meccanici. Tutto questo per le due giornate del 28 febbraio e il 1 marzo 2026 sulla spiaggia dei Lidi di Maccarese, nel Comune di Fiumicino, nell’arenile di pertinenza degli stabilimenti balneari della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro, dove si è svolta una nuova edizione dei Campionati Internazionali d’Italia Supermarecross con gare di motociclette sulla sabbia”. È quanto si legge in un comunicato firmato da Italia Nostra Litorale Romano, LIPUBirdLife Italia, Marelibero e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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