Torna l’Azalea della Ricerca nelle piazze d’Italia

L’Azalea della Ricerca, iniziativa promossa dalla Fondazione Airc, torna nelle piazze italiane con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’evento coinvolge volontari e cittadini, che possono contribuire acquistando le azalee per sostenere studi e progetti medici dedicati alla prevenzione e alla cura di queste malattie. La manifestazione si svolge in diverse città del Paese.

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Torna l’ Azalea della Ricerca di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domani, per la Festa della Mamma, in oltre quattromila piazze d’Italia, verranno distribuite dai volontari 600mila piante, per una donazione minima di 18 euro. L’iniziativa, avviata nel 1984, è uno dei principali appuntamenti di raccolta fondi della Fondazione per finanziare la ricerca oncologica, quest’anno ha trovato il sostegno della Nazionale femminile di calcio che assieme al commissario tecnico, Andrea Soncin, hanno aderito all’iniziativa con un video messaggio per promuovere la campagna e sensibilizzare il pubblico. Secondo i dati Airc, nel 2025 in Italia sono state stimate 179.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l’Azalea della Ricerca nelle piazze d’Italia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne Leggi anche: Azalea della Ricerca in 4.000 piazze contro i tumori delle donne Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026: l'Azalea della Ricerca torna in 3.900 piazze per curare il cancro; L’ Azalea della Ricerca; Azalea della ricerca, in 4mila piazze il fiore di Airc per sostenere gli studi sui tumori femminili; L’azalea della ricerca AIRC. Torna l’Azalea della Ricerca nelle piazze d’ItaliaTorna l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domani, per la Festa della Mamma, in oltre quattromila piazze d’Italia, verranno ... lanazione.it Festa della mamma 2026, l’azalea della ricerca di Fondazione Airc in 4.000 piazze per la salute delle donneL’Azalea della Ricerca torna per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, grazie a migliaia di volontari in tutta Italia, insieme per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne ... sportmediaset.mediaset.it Festa della Mamma, la Croce Bianca torna in piazza per l’Azalea della Ricerca x.com