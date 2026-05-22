Una nuova piattaforma dedicata alle prenotazioni di visite ed esami eliminerà le liste di attesa, consentendo di prenotare anche presso gli uffici postali. La riforma del superCup, che prevede l’implementazione di un sistema unico di prenotazioni, dovrebbe essere conclusa entro la fine dell’anno. L’annuncio è stato dato dall’assessore al Welfare durante una riunione di Commissione Sanità, in cui è stato confermato il progetto di riorganizzazione del sistema di prenotazione sanitaria in regione.

Si prenoteranno visite ed esami anche negli uffici postali, nella Lombardia dopo la riforma del superCup che dovrebbe essere completata entro fine anno, ha assicurato ieri l’assessore al Welfare Guido Bertolaso a margine di una seduta di Commissione Sanità. Una formula già sperimentata in Calabria al costo di due euro a procedura, mentre in Lombardia questa modalità di prenotazione sarà gratuita, assicurano dalla Regione. "Con Poste siamo già molto avanti, le prime sperimentazioni" potrebbero partire "durante l’estate", ha detto Bertolaso spiegando che la società controllata dal ministero dell’Economia e finanze "ci sta dando una mano" anche... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La piattaforma anti liste d’attesa: "Prenotazioni anche alle Poste. Il Cup unico pronto a fine anno"

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