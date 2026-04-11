Liste d' attesa e prenotazioni in farmacia | la Regione Umbria chiarisce e mette in guardia sulla privacy

La regione Umbria ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire come funziona il sistema di liste d’attesa e prenotazioni nelle farmacie. La comunicazione arriva in seguito alla diffusione di un video che mostrava il processo. La Direzione regionale Salute e Welfare, insieme alle Aziende sanitarie, ha deciso di intervenire per fornire informazioni precise e mettere in guardia sulla tutela della privacy dei cittadini.