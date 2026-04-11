Liste d' attesa e prenotazioni in farmacia | la Regione Umbria chiarisce e mette in guardia sulla privacy
La regione Umbria ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire come funziona il sistema di liste d’attesa e prenotazioni nelle farmacie. La comunicazione arriva in seguito alla diffusione di un video che mostrava il processo. La Direzione regionale Salute e Welfare, insieme alle Aziende sanitarie, ha deciso di intervenire per fornire informazioni precise e mettere in guardia sulla tutela della privacy dei cittadini.
La Direzione regionale Salute e Welfare dell’Umbria, insieme alle Aziende sanitarie regionali, ha deciso di intervenire con una nota ufficiale per fare chiarezza sul funzionamento del sistema delle liste d’attesa e sul ruolo delle farmacie, dopo la comparsa nei giorni scorsi di un video sui.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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