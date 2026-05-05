Sanità liste d' attesa e Cup unico | la ricetta di Fontana per la Lombardia del futuro

Il presidente della Regione Lombardia ha commentato i recenti dati del ‘Rapporto Sussidiarietà e Salute’ presentato dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Ha affermato che le liste d’attesa e il sistema di prenotazione Cup rappresentano problemi che devono essere affrontati con metodo e responsabilità, rifiutando l’idea che siano sfide impossibili da risolvere. La sua analisi si concentra sulla necessità di migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.

Non una sfida impossibile, ma un problema da affrontare con "metodo e responsabilità". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i dati del 'Rapporto Sussidiarietà e Salute' presentato dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Il quadro emerso è chiaro: la sanità lombarda.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ridurre le liste d?attesa: Cup unico entro l?anno. Stretta sui monitoraggiEntro un anno il Cup, il Centro unico di prenotazione regionale, sarà attivato in tutta la Puglia. Sanità, Confcooperative Lombardia in campo contro le liste d’attesa con telemedicina e farmacie dei serviziBergamo, 28 aprile 2026 – La cooperazione come una soluzione reale per ridurre le liste d’attesa, grazie al potenziamento della presa in carico dei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lista d’attesa della lista d’attesa: così la Lombardia parcheggia i pazienti in coda per una visita; Lombardia e liste d’attesa, Bertolaso: +21% per le prestazioni in tempi brevi; In Lombardia aumenta il rispetto dei tempi brevi per le liste d’attesa; Liste d’attesa in Lombardia, migliorano i tempi: prestazioni urgenti dal 58% al 79%. Sanità: Fontana, in Lombardia risultati concreti sulle liste d'attesaSulle liste d'attesa in Lombardia, i dati più recenti parlano chiaro: in poche settimane abbiamo registrato un incremento di 21 punti percentuali per le prestazioni urgenti e di 11 punti per quelle d ... ansa.it Fontana: Sulle liste d’attesa, risultati concreti in LombardiaIl presidente della Regione ha parlato di sanità intervenendo alla presentazione dei dati del Rapporto Sussidiarietà e Salute della Fondazione per la Sussidiarietà ... varesenews.it La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'Arena Santa Giulia, l'impianto dove si sono tenute le gare di hockey per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'ipotesi è che ci possa essere stato un danno erariale legato a x.com La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia indaga sugli "extracosti" dell'Arena Santa Giulia coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro: ipotesi di danno erariale nella costruzione dell'impianto che ha ospitato l'hockey su ghia - facebook.com facebook