A Milano, in corso di Porta Romana 132, è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Dario Fo e Franca Rame, in occasione del centenario della nascita del premio Nobel, avvenuta il 24 marzo 1926. La targa si trova accanto alla loro casa storica, dove gli artisti hanno vissuto per quasi sessant'anni. Il Comune ha commentato che ora sono necessari spazi dedicati ai giovani.

Cerimonia di scoprimento della targa per Dario Fo e Franca Rame in Porta Romana. La nipote Mattea: "Non volevo fare polemica col Comune ma fare da stimolo perché si faccia di più" A cent'anni dalla nascita, avvenuta il 24 marzo 1926, a Milano è stata scoperta una targa in memoria del premio Nobel Dario Fo e della moglie Franca Rame, accanto alla casa di corso di Porta Romana 132 dove i due artisti hanno vissuto per quasi 60 anni. La cerimonia è stata aperta da un flash mob organizzato dal Pic-Pronto intervento clown, guidato da Maurizio Accattato, che ha animato il corso. La cerimonia arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi. La... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Cento anni di Dario Fo, svelata la targa nella sua casa storica: "Ora servono spazi per i giovani"

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