La numero uno degli 007 Usa si dimette | Tulsi Gabbard lascia l’incarico
La direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha annunciato le sue dimissioni, ponendo fine al suo incarico. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato attenzione sui media statunitensi. La decisione di lasciare la posizione arriva in un momento di cambiamenti all’interno delle agenzie di intelligence del paese. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni alla base della scelta o ai piani futuri della dirigente. La sua uscita rappresenta un passaggio importante per l’ente di intelligence nazionale.
Tulsi Gabbard se ne va: la direttrice dell’Intelligence Nazionale Usa ha presentato le sue dimissioni. Lo ha annunciato lei stessa al presidente Donald Trump durante un incontro nello Studio Ovale, consegnandogli la lettera. L’incarico finirà il 30 giugno. Trump, sul social Truth, per allontanare ogni dubbio, ha condiviso il testo della lettera. « Tulsi ha fatto un lavoro incredibile e mancherà a tutti noi », ha commentato il presidente Usa. Gabbard, 45 anni, in passato democratica, poi repubblicana dal 2024, ha scritto di essere «profondamente grata per la fiducia che ha riposto in me e per l’opportunità di guidare lUfficio del Direttore dell’Intelligence nazionale nell’ultimo anno e mezzo». 🔗 Leggi su Open.online
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