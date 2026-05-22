La numero uno degli 007 Usa si dimette | Tulsi Gabbard lascia l’incarico

La direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha annunciato le sue dimissioni, ponendo fine al suo incarico. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato attenzione sui media statunitensi. La decisione di lasciare la posizione arriva in un momento di cambiamenti all’interno delle agenzie di intelligence del paese. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni alla base della scelta o ai piani futuri della dirigente. La sua uscita rappresenta un passaggio importante per l’ente di intelligence nazionale.

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