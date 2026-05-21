Nella notte tra 20 e 21 maggio a Rho, un attore di 25 anni di origine ucraina è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro automobili posteggiate nel centro cittadino. L’uomo, noto per ruoli in produzioni televisive, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L’intervento è stato richiesto da alcuni residenti che avevano segnalato comportamenti sospetti. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili urbani, che hanno collaborato alle operazioni di tutela e accertamento.

Rho (Milano), 21 maggio 2026 – Artem Tkachuk, attore venticinquenne di origine ucraina, tra i protagonisti della popolare serie tv Mare Fuori nei panni del personaggio Pino Pagano detto "Pinuccio 'u Pazzo" è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento pluriaggravato in concorso e denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane, che era anche nel cast del film " La paranza dei bambini ", è accusato di aver danneggiato quattro auto in via Molino Prepositurale a Rho insieme ad altri ragazzi di 18, 21 e 23 anni nella notte tra il 20 e il 21 maggio. "Vi sfondo, vi meno. Sono un attore, con tutti i soldi che ho mi compro te e i tuoi capi", avrebbe urlato agli agenti prima di essere bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Mare Fuori alla notte di follia a Rho di “Pinuccio ‘u Pazzo”: Artem Tkachuk distrugge 4 auto posteggiate e finisce in manette

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