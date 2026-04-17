Bastoni-Barcellona | Hector Fort possibile pedina di scambio per l’Inter

Hector Fort, difensore nato nel 2006 e attualmente in prestito all’Elche, potrebbe essere coinvolto in una trattativa tra Inter e Barcellona riguardante Alessandro Bastoni. Si parla di un possibile scambio tra le due squadre, con Fort come possibile pedina. La trattativa non ha ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni circolano da alcuni giorni nel mondo del calcio.

Hector Fort, difensore 2006 attualmente in prestito all’Elche, potrebbe rientrare nella trattativa tra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni. L’interesse del Barça per il difensore nerazzurro è ormai diventato un dato di fatto, valutato 70 milioni è nel mirino del club blaugrana: già a novembre 2025 il ds Deco sarebbe volato a Milano per sondare la disponibilità del giocatore. Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto il numero 95 dell’ Inter, una sua partenza a fine stagione appare sempre più concreta. Chi è Hector Fort: il giovane talento che ha colto l’interesse dei nerazzurri. Il classe 2006 è un terzino destro con le capacità di...🔗 Leggi su Serieagoal.it

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