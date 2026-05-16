Bastoni-Barcellona provocazione Inter | scambio con Koundé

Il nome di Alessandro Bastoni rimane al centro di voci di mercato che coinvolgono diverse squadre europee. Il Barcellona non avrebbe abbandonato l’idea di acquistare il difensore, valutando anche l’ipotesi di cedere Koundé in Premier League. L’Inter ha risposto con una proposta di scambio che coinvolge il difensore francese, creando un’interessante dinamica tra le parti. La trattativa sembra ancora in fase di sviluppo, con vari dettagli da definire tra le società interessate.

di Bruno De Santis Il Barcellona non molla Bastoni e pensa alla cessione di Koundé in Premier: l’Inter provoca con lo scambio Il nome di Alessandro Bastoni continua a girare attorno alle grandi d’Europa. Non è una novità. Il difensore dell’Inter viene considerato da tempo uno dei centrali più forti del calcio europeo e anche il Barcellona sta continuando a seguirlo con attenzione in vista del prossimo mercato. Per ora si parla soprattutto di suggestioni e scenari. Però dalla Spagna nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni interessanti legate proprio alle possibili mosse del Barça. Il club catalano avrebbe bisogno di una cessione importante per sistemare alcuni equilibri economici interni e tra i nomi che potrebbero finire dentro ragionamenti di mercato ci sarebbe anche quello di Jules Koundé. 🔗 Leggi su Internews24.com

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