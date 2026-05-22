Una donna ha presentato domanda di divorzio, mentre il marito ha organizzato una festa con 150 invitati. La serata si è svolta senza che fosse dichiarata come una vendetta o una reazione all’evento precedente. La celebrazione ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta in un locale pubblico. La coppia aveva deciso di separarsi, e l’uomo ha scelto di festeggiare il momento con amici e conoscenti. La festa ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito rispetto a eventi simili.

Dalla separazione alla maxi festa: il modo scelto per chiudere un capitolo della vita. Di solito si festeggia l’inizio di una storia. Questa volta, invece, è diventata virale la scelta di celebrare la fine. A far discutere sui social è Francesco Palombino, protagonista di una vicenda raccontata anche durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Palombino ha deciso di organizzare una vera e propria festa per il divorzio, con 150 invitati, tavoli assegnati, menu dedicato, torta finale e open bar. Una scelta che, a prima vista, può sembrare provocatoria. Ma il diretto interessato ha raccontato una motivazione molto diversa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa con 150 invitati: ‘Non era una vendetta’

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