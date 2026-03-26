Forbidden fruit spoiler 26 marzo 2026 | Sahika organizza l’incontro con il finanziatore lui chiede…

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Nella puntata, Sahika organizza un incontro con il finanziatore, il quale pone delle domande. La scena si svolge nel corso della trasmissione, che ha riscosso un certo interesse tra gli spettatori.

Va in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano ci sarà ancora molta tensione nella famiglia Argun dopo gli ultimi avvenimenti. Halit ha da poco scoperto che Lila ha sposato Yigit e che lui in realtà è il figlio di Kaya ed Ender, notizie che lo hanno mandato su tutte le furie. Il fratello di Sahika ha provato ad avere un chiarimento con Argun, lui però non riesce ad accettare che gli abbia nascosto la sua relazione con Ender. Halit vuole far annullare il prima possibile il matrimonio tra la figlia e Yigit, lui però continuerà a rifiutarsi di firmare i documenti perché non ha intenzione di perderla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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«Non voglio più vedere Yigit, ma non riesco a smettere di pensare a lui. » Lila fa fatica a nascondere i sentimenti, anche se davanti agli altri prova a mostrarsi forte. Intanto, la giornata di giovedì su Canale 5 porta un doppio appuntamento con Forbidden Fruit, - facebook.com facebook