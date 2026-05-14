Pistoia la moglie chiede il divorzio | lui tenta di avvelenarla con la candeggina

A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri su ordine della Procura locale con l’accusa di aver tentato di avvelenare la propria moglie, tentando di versarle candeggina. La donna aveva chiesto il divorzio, e le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una denuncia. L’uomo è accusato di aver causato lesioni personali plurime e aggravate. La vicenda è stata segnalata alle autorità e si indaga per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un 54enne di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri, su coordinamento della Procura di Pistoia, con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate ai danni della moglie. L’operazione è scattata nell’ambito di un’indagine su una grave deriva dei rapporti coniugali, culminata nel presunto tentativo di somministrazione di sostanze chimiche altamente tossiche alla donna. Secondo quanto ricostruito, la vicenda si inserisce in un contesto di crisi familiare aggravatosi a partire dallo scorso mese di marzo, quando la moglie aveva manifestato la volontà di procedere alla separazione legale. La decisione era maturata in seguito alla scoperta di una... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pistoia, la moglie chiede il divorzio: lui tenta di avvelenarla con la candeggina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia(Adnkronos) – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina del caffè: arrestato 55enneOggi daPistoiaarriva una storia che fa rabbrividire e riaccende il dibattito sul tema dellaviolenza sulle donne. Temi più discussi: Pistoia, arrestato operaio: Ha tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè; Ha avvelenato la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato dai carabinieri mentre è al lavoro; Tenta di avvelenare la moglie con candeggina nel caffè, arrestato; Candeggina nel caffè della moglie, arrestato per lesioni gravissime. Voleva avvelenare la moglie con la candeggina: la donna scopre tutto piazzando una telecamera nascostaPistoia, la vicenda dell’uomo arrestato con la grave accusa. I carabinieri ricostruiscono la vicenda: La donna era decisa a separarsi. I rapporti erano deteriorati da tempo. Si era sentita male dopo ... lanazione.it La avvelena con la candeggina nel caffè, la moglie lo smaschera con una telecameraLa donna avvelenata dal marito con la candeggina nel caffè aveva deciso di mettere fine al matrimonio. Il dramma familiare avvenuto a Pistoia, secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dai ca ... adnkronos.com