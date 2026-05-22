Giovedì 28 maggio si svolgerà una cerimonia per celebrare i trent’anni di attività della Misericordia di Cavriglia, un’associazione che dal 1996 fornisce servizi di soccorso, assistenza e ascolto alla comunità locale. La giornata sarà dedicata alle persone che hanno usufruito dei servizi e a quanti hanno contribuito nel tempo alle attività dell’organizzazione. L’evento si terrà nella sede dell’associazione e includerà interventi e testimonianze da parte di volontari e utenti.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Giovedì 28 maggio sarà il giorno della Misericordia di Cavriglia: 30 anni di attività al servizio della comunità e di chiunque abbia avuto necessità di soccorso, intervento o anche solo di essere ascoltato. L’iniziativa nasce dall’idea dei volontari di Cavriglia che, con dedizione e passione, si dedicano ogni giorno agli altri. Già dal mattino, la Misericordia sarà impegnata nella consueta Festa Oxy che avrà inizio alle ore 9 presso Bellosguardo, per protrarsi fino alle 12: i piccoli studenti del Comprensivo “D. Alighieri” potranno rendersi conto delle attività di protezione e salvataggio svolte dalle Forze dell’ordine e dalla stessa Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La misericordia di Cavriglia compie 30 anni: una giornata dedicata alla comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

‘Bimbimbici’ compie 25 anni e festeggia con una giornata dedicata alle famiglie‘Bimbimbici’ compie 25 anni e Ferrara è pronta a festeggiare con una giornata dedicata alle famiglie.

Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di...

La misericordia di Cavriglia compie 30 anni: una giornata dedicata alla comunitàUn’occasione per stare assieme e festeggiare una ricorrenza importante per una realtà imprescindibile del nostro territorio ... lanazione.it

L’appello della Misericordia di Cavriglia: Aiutateci a offrire più serviziGiorno e notte. Non si ferma l’opera di centinaia di volontari delle Misericordie del Valdarno da sempre impegnati ad aiutare la comunità. Un esercito solidale e silenzioso che ogni giorno scende in ... lanazione.it