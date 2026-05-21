Mercedes 2.0 | il pacchetto radicale per sfidare la Ferrari a Montreal

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Punti chiave Come farà il nuovo pacchetto aerodinamico a garantire cinque decimi al giro?. Quali modifiche strutturali permetteranno di risolvere il problema del peso eccessivo?. Come correggerà il nuovo software il ritardo della turbina nelle partenze?. In che modo la nuova geometria delle sospensioni stabilizzerà la W17?.? In Breve Aggiornamenti tecnici sotto la direzione di Simone Resta mirano a 3-5 decimi al giro.. Nuova ala e sospensioni migliorano i flussi verso pance e radiatori della W17.. Alleggerimento cambio e componenti strutturali permettono nuova gestione zavorre interne.. Software Brixworth stabilizza turbo per correggere ritardi in partenza di Russell e Antonelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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