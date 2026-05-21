Mercedes 2.0 | il pacchetto radicale per sfidare la Ferrari a Montreal

? Punti chiave Come farà il nuovo pacchetto aerodinamico a garantire cinque decimi al giro?. Quali modifiche strutturali permetteranno di risolvere il problema del peso eccessivo?. Come correggerà il nuovo software il ritardo della turbina nelle partenze?. In che modo la nuova geometria delle sospensioni stabilizzerà la W17?.? In Breve Aggiornamenti tecnici sotto la direzione di Simone Resta mirano a 3-5 decimi al giro.. Nuova ala e sospensioni migliorano i flussi verso pance e radiatori della W17.. Alleggerimento cambio e componenti strutturali permettono nuova gestione zavorre interne.. Software Brixworth stabilizza turbo per correggere ritardi in partenza di Russell e Antonelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mercedes Hiding Their Speed Ferrari Vs Mercedes F1 Onboard Bahrain Test 26

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#F1 #FormulaTecnica #Mercedes fa sul serio e sbarca a #Montreal con aggiornamenti stimati in 3 decimi per la #W17. Resta da capire se la singola sessione di libere basterà per validare il pacchetto @berrageiz - @niccoloarnerich Link analisi x.com