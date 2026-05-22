L’esploratore, secondo Alex Bellini, ha il compito di vivere il mondo in prima persona, osservandolo con i propri occhi e lasciandosi coinvolgere dalle esperienze. Nato in provincia di Sondrio, Bellini ha dedicato la vita a viaggi e avventure, immergendosi nelle acque di mari e fiumi per sentire a pieno ciò che li caratterizza. La sua visione si concentra sul rapporto diretto con l’ambiente naturale, cercando di captare la meraviglia che si può trovare in ogni scoperta.

"L’esploratore è colui che fa esperienza del mondo, che lo guarda con i propri occhi, che ci si struscia e fa sì che il suo corpo si diluisca nell’acqua del mare e dei fiumi", esordisce Alex Bellini, 47 anni, originario dell’Aprica, Valtellina. E può ben dirlo lui che di esplorazioni, avventure e imprese estreme è protagonista da più di vent’anni: nel 2002 e nel 2003 ha attraversato a piedi l’Alaska, nel 2006 ha solcato l’Atlantico su una barca a remi, 224 giorni e 11mila chilometri di navigazione in solitaria da Genova a Fortaleza in Brasile, nel 2017 in Islanda ha affrontato con gli sci e una slitta il Vatnajökull, la cappa di ghiaccio più impressionante d’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La meraviglia negli occhi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La meraviglia negli occhi di Lillo che cresce

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Guardiamoci negli occhi: scatta la campagna per gli utenti fragili

La sicurezza stradale in primo piano grazie a “Guardiamoci negli occhi”“Guardiamoci negli occhi” è la campagna promossa dall’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna rivolta...

Meravigliarsi è…meraviglioso! Being amazed is amazing! Buongiorno a tutti …con la meraviglia negli occhi #FridayMood #BuongiornoATutti x.com

La meraviglia negli occhiCosa significa essere esploratori?. Alex Bellini lo rivela al Ravenna Festival. E si prepara alla traversata dell’Artico. . quotidiano.net

Negli occhi di chi resta, la docuserie sul caso Eternit e la strage silenziosa dell'amiantoLa docu-serie è un percorso storico e geografico, fatto di storie che partono dal locale e via via si ampliano. Prodotta da LaV Comunicazione in collaborazione con La Stampa, diretta da Enzo Governale ... lastampa.it