La meraviglia negli occhi

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esploratore, secondo Alex Bellini, ha il compito di vivere il mondo in prima persona, osservandolo con i propri occhi e lasciandosi coinvolgere dalle esperienze. Nato in provincia di Sondrio, Bellini ha dedicato la vita a viaggi e avventure, immergendosi nelle acque di mari e fiumi per sentire a pieno ciò che li caratterizza. La sua visione si concentra sul rapporto diretto con l’ambiente naturale, cercando di captare la meraviglia che si può trovare in ogni scoperta.

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"L’esploratore è colui che fa esperienza del mondo, che lo guarda con i propri occhi, che ci si struscia e fa sì che il suo corpo si diluisca nell’acqua del mare e dei fiumi", esordisce Alex Bellini, 47 anni, originario dell’Aprica, Valtellina. E può ben dirlo lui che di esplorazioni, avventure e imprese estreme è protagonista da più di vent’anni: nel 2002 e nel 2003 ha attraversato a piedi l’Alaska, nel 2006 ha solcato l’Atlantico su una barca a remi, 224 giorni e 11mila chilometri di navigazione in solitaria da Genova a Fortaleza in Brasile, nel 2017 in Islanda ha affrontato con gli sci e una slitta il Vatnajökull, la cappa di ghiaccio più impressionante d’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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