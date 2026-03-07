Guardiamoci negli occhi | scatta la campagna per gli utenti fragili

È partita una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti vulnerabili della strada, come motociclisti, ciclisti e pedoni. Questi gruppi sono considerati a rischio più elevato in caso di incidenti e rappresentano quasi il 50% delle vittime stradali. L'iniziativa mira a mettere in evidenza la loro presenza e a promuovere comportamenti più attenti e rispettosi da parte di tutti gli utenti della strada.

Motociclisti, ciclisti e pedoni. Sono loro gli ‘utenti vulnerabili’ della strada, coloro che rischiano di più a ogni spostamento, e rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti stradali. Lo confermano i dati più recenti dell’ Emilia-Romagna: nel 2024, dei 273 decessi causati da incidenti stradali, ben 135 appartenevano a questa categoria. Nel dettaglio, 69 persone hanno perso la vita a bordo di moto o scooter, 30 in bicicletta e 36 erano pedoni. Numeri che parlano chiaro e ci ricordano quanto la strada possa essere insidiosa. Proprio a questi utenti vulnerabili è dedicata ‘ Guardiamoci negli occhi ’, la nuova campagna dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, pensata su misura per ciascuno dei tre gruppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

