È stata avviata una nuova campagna dedicata alla sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti e motociclisti. La iniziativa, promossa dall’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna, si intitola “Guardiamoci negli occhi” e mira a sensibilizzare sulla necessità di maggiore attenzione e consapevolezza nelle strade. L’obiettivo è ridurre gli incidenti coinvolgendo direttamente gli utenti più a rischio.

“Guardiamoci negli occhi” è la campagna promossa dall’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna rivolta agli utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti e motociclisti). Secondo la visione che fa da sfondo all’iniziativa, la strada è uno spazio condiviso e ognuno ha la responsabilità di renderlo sicuro. Per farlo, è importante essere consapevoli della vulnerabilità propria e degli altri: pedoni, ciclisti e motociclisti rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti stradali. «Per questo – si legge nel manifesto della campagna – è necessario stare attenti sia quando siamo noi i più vulnerabili, sia quando lo sono gli altri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sicurezza stradale in primo piano grazie a “Guardiamoci negli occhi”

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