Una bambina di dieci anni ha scritto direttamente alla presidenza del Consiglio per chiedere di poter frequentare le scuole medie a Filicudi, l’isola in cui vive. Nella lettera, ha espresso il desiderio di avere le stesse opportunità degli altri bambini, sottolineando la sua volontà di poter studiare nella sua terra. La richiesta nasce dal desiderio di rimanere sull’isola e continuare gli studi senza dover affrontare lunghi spostamenti. La lettera è stata resa pubblica e sta facendo discutere sui limiti dell’accesso all’istruzione nelle zone remote.

La sua richiesta è personale, ma si allarga al più generale diritto alla studio che vale per le piccole isole, ma anche per i paesi isolati di montagna come nel film Un mondo a parte con Antonio Albanese e Virginia Raffaele e anche per molte scuole in diverse zone d'Italia dove, a causa del minor numeri di iscritti, si accorpano istituti. «Sto per concludere la V elementare e sono molto triste e preoccupata», scrive la bimba alla premier. «Nella mia isola, da qualche anno, non c'è più il Cpe che era un corso di preparazione agli esami di scuola media. Ho chiesto, assieme alla mia mamma, che venga riavviato, per me e per gli alunni che verranno nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lettera di Tiziana che vuole poter studiare a Filicudi: «Ho solo dieci anni e chiedo di avere le stesse opportunità degli altri bambini»

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