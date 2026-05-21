Filicudi la lettera di una bimba a Meloni | ‘Non voglio lasciare la mia isola per andare a scuola’
Una bambina di dieci anni di Filicudi ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio, esprimendo il desiderio di non lasciare l'isola per frequentare la scuola. La ragazza ha chiesto di poter proseguire gli studi senza dover separarsi dalla famiglia e dalla comunità di origine. La lettera è stata resa nota e ha suscitato attenzione tra gli abitanti dell’isola, che si sono detti preoccupati per la possibilità di dover affrontare distanze e cambiamenti.
Una lettera scritta con parole semplici ma cariche di preoccupazione è stata inviata alla presidente del ConsiglioGiorgia Melonida Tiziana, una bambina di dieci anni che vive aFilicudi, nelleisole Eolie. La piccola, che sta concludendo laquinta elementare, rischia infatti di dover lasciare l’isola per poter frequentare la scuola media. A Filicudi, infatti, non esiste più il corso di preparazione agli esami di scuola media, il cosiddetto Cpe. Nella lettera, Tiziana racconta di aver chiesto insieme alla madre la riattivazione del corso, ricevendo però una risposta negativa dalle istituzioni: “Ci è stato detto che non si possono inviare 8 docenti sull’isola per una sola alunna“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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