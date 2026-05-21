Filicudi la lettera di una bimba a Meloni | ‘Non voglio lasciare la mia isola per andare a scuola’

Una bambina di dieci anni di Filicudi ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio, esprimendo il desiderio di non lasciare l'isola per frequentare la scuola. La ragazza ha chiesto di poter proseguire gli studi senza dover separarsi dalla famiglia e dalla comunità di origine. La lettera è stata resa nota e ha suscitato attenzione tra gli abitanti dell’isola, che si sono detti preoccupati per la possibilità di dover affrontare distanze e cambiamenti.

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