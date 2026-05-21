America’s Cup Peter Burling | Entusiasta per la gara che affronteremo; Max Sirena | Una bella opportunità per crescere

Il countdown per la 38ª America’s Cup, prevista a Napoli nell’estate del 2027, inizia a Cagliari. Gli organizzatori e gli atleti si preparano ad affrontare questa grande competizione. Tra le dichiarazioni più recenti, un timoniere ha espresso entusiasmo per la gara che si avvicina, mentre un altro membro dello staff ha sottolineato come questa sfida rappresenti una buona occasione per migliorare le proprie capacità. La manifestazione coinvolge team provenienti da diverse nazioni e si svolgerà su imbarcazioni di ultima generazione.

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Il conto alla rovescia verso la 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nell’estate del 2027, parte da Cagliari. Saranno le acque del Golfo degli Angeli a inaugurare il percorso di avvicinamento alla competizione velica più antica del mondo, con il primo appuntamento preliminare della Louis Vuitton Cup in calendario dal 22 al 24 maggio. Un banco di prova importante non soltanto per misurare la competitività delle squadre, ma anche per affinare assetti, strategie e intese tra gli equipaggi in vista della sfida finale. Nel capoluogo sardo scenderanno in acqua otto equipaggi: Team New Zealand, Luna Rossa e Athena Racing saranno presenti con due formazioni ciascuno, una principale e una dedicata ai team youth e women, mentre Alinghi e La Roche-Posay schiereranno una sola barca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, Peter Burling: “Entusiasta per la gara che affronteremo”; Max Sirena: “Una bella opportunità per crescere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Another Great Day Of Training For Luna Rossa Sullo stesso argomento Luna Rossa, Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s CupManca poco più di un anno alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nell’estate del 2027: la competizione... America’s Cup a Cagliari: Sirena spiega la sfida di Luna Rossa? Punti chiave Perché Luna Rossa ha scelto proprio la Sardegna come base operativa? Come influirà l'arrivo di Peter Burling sulle prestazioni del... Luna Rossa, primo assaggio al timone con Peter Burling e Ruggero Tita. Va creata la giusta alchimiaCi sarà una radicale rivoluzione al timone di Luna Rossa in vista della America's Cup, che si disputerà durante l'estate del 2027 nelle acque di Napoli: ... oasport.it Luna Rossa, arriva Peter Burling: il Maradona dell'America's cupIn vista della 38^ America's Cup, Luna Rossa rinforza la sua prima linea con un ingresso d’eccezione, quello di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa ... ilmattino.it