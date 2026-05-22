Consigliera Lega evoca i fatti di Modena al comizio Pd sospesa dal partito Meloni | Solidarietà a Schlein

Durante un comizio del Partito Democratico, una consigliera della Lega ha fatto riferimento ai fatti occorsi a Modena, dove alcune persone sono state investite da un'auto condotta da un uomo. La stessa consigliera ha espresso il desiderio che si ripetessero eventi analoghi, suscitando le critiche di diversi esponenti politici. La presidente del Consiglio ha espresso solidarietà alla leader del PD, condannando le parole della consigliera senza esprimere ulteriori commenti. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e tra il pubblico presente.

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