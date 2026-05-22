Consigliera Lega evoca i fatti di Modena al comizio Pd sospesa dal partito Meloni | Solidarietà a Schlein
Durante un comizio del Partito Democratico, una consigliera della Lega ha fatto riferimento ai fatti occorsi a Modena, dove alcune persone sono state investite da un'auto condotta da un uomo. La stessa consigliera ha espresso il desiderio che si ripetessero eventi analoghi, suscitando le critiche di diversi esponenti politici. La presidente del Consiglio ha espresso solidarietà alla leader del PD, condannando le parole della consigliera senza esprimere ulteriori commenti. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e tra il pubblico presente.
(Adnkronos) – Per attaccare Elly Schlein una consigliera della Lega si è augurata che potesse ripetersi un episodio simile a quello avvenuto a Modena pochi giorni fa, quando diverse persone sono state investite dall'auto guidata da El Koudri. Parole che la consigliera Debora Piazza ha pubblicato in un commento su Facebook e che non sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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