La frase shock della leghista contro Schlein il riferimento a Modena | Non c’è un depresso che passa di lì e ci fa un favore? Solidarietà da Meloni
Durante la campagna elettorale a Lecco, in vista delle elezioni comunali di domenica, si sono registrati diversi momenti di tensione. Tra le dichiarazioni più discusse c’è stata quella di un’esponente di un partito di maggioranza, che ha fatto un commento su Modena riferendosi a una persona depressa. La frase ha suscitato reazioni e solidarietà da parte di altre figure politiche. La campagna si conclude con un clima di polemica, mentre i cittadini si apprestano a votare per il rinnovo del consiglio comunale.
Si chiude tra le polemiche la campagna elettorale a Lecco, chiamata domenica al rinnovo dell’amministrazione comunale. Al centro delle contestazioni ci sono alcune frasi pubblicate sui social da Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, oltre che responsabile regionale del Dipartimento Lega per il benessere degli animali. Commentando la presenza in piazza Cermenati della segretaria del Pd Elly Schlein, Piazza ha scritto sui social: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore ». Dopo le sue parole, la leghista è stata sospesa. La protesta del Pd. 🔗 Leggi su Open.online
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