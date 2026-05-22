La frase shock della leghista contro Schlein il riferimento a Modena | Non c’è un depresso che passa di lì e ci fa un favore? Solidarietà da Meloni

Durante la campagna elettorale a Lecco, in vista delle elezioni comunali di domenica, si sono registrati diversi momenti di tensione. Tra le dichiarazioni più discusse c’è stata quella di un’esponente di un partito di maggioranza, che ha fatto un commento su Modena riferendosi a una persona depressa. La frase ha suscitato reazioni e solidarietà da parte di altre figure politiche. La campagna si conclude con un clima di polemica, mentre i cittadini si apprestano a votare per il rinnovo del consiglio comunale.

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