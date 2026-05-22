La laurea honoris causa a Palermo e l' amore per la Sicilia | addio a Carlo Petrini fondatore di Slow Food

È stato nel 2008 quando all'università di Palermo fu conferita a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, una laurea honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie. Petrini, noto per aver promosso un movimento internazionale dedicato alla tutela del cibo e delle tradizioni locali, aveva un legame particolare con la Sicilia e la sua cultura gastronomica. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi apprezza il suo contributo nel settore alimentare e nella tutela delle produzioni agricole locali.

Era il 2008 quando a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, fu conferita la laurea honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie all'università di Palermo. Fu uno dei tanti riconoscimenti a un uomo che nella vita è stato gastronomo, giornalista, scrittore. Ma sarebbe riduttivo confinarlo solo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra MadreAGI - Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre è morto nella tarda serata di ieri.

E’ morto Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food: aveva 76 anni(Adnkronos) – Nella tarda serata di giovedì 21 maggio, è morto a 76 anni Carlo Petrini.

Addio a Carlo Petrini. Sugli obiettivi, grazie. Sugli strumenti, discuteremo ancoraSlow Food, i presidi, le lauree honoris causa, re Carlo e Papa Francesco: una vita a convincere il mondo che il cibo buono è quello giusto. Vero. Ma ogni volta che la conversazione scivolava su ogm o ... ilfoglio.it

Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre(ANSA) - MILANO, 22 MAG - È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piace ... msn.com