Nella tarda serata di ieri si è spento Carlo Petrini, noto per aver fondato l’associazione Slow Food e il progetto Terra Madre. Aveva 76 anni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle organizzazioni da lui create. Petrini era riconosciuto come uno dei principali promotori di movimenti legati alla tutela del cibo e alla sostenibilità alimentare. La sua scomparsa ha suscitato reazioni da parte di varie figure e gruppi del settore.

AGI - Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre è morto nella tarda serata di ieri. Aveva 76 anni. Lo rende noto il movimento in un comunicato. Il decesso di Petrini e' avvenuto nella sua casa a Bra. Addio a Petrini, il padre di Slow Food e Terra Madre . "Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). "Chi semina utopia raccoglie realtà". E' stato, inoltre, co-fondatore delle C omunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre

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