E’ morto Carlo Petrini addio al fondatore di Slow Food | aveva 76 anni

Nella serata di giovedì 21 maggio, è venuto a mancare all’età di 76 anni Carlo Petrini nella sua residenza a Bra, in provincia di Cuneo. Petrini è conosciuto come il fondatore di Slow Food, un movimento che promuove la cultura del cibo di qualità e la sostenibilità. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua morte ha suscitato reazioni tra le persone che lo hanno conosciuto e sostenuto nel corso degli anni.

(Adnkronos) – Nella tarda serata di giovedì 21 maggio, è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella casa di Bra, in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food. "Dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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