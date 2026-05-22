La Juventus trova conforto nella sua storia | Elkann ha incontrato i campioni del ’96 – GALLERY

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del trentennale della vittoria in Champions League, un rappresentante della dirigenza ha incontrato alcuni dei giocatori che hanno conquistato quel titolo nel 1996. L'evento si è svolto in un’occasione speciale, con la partecipazione di ex calciatori che hanno fatto parte di quella squadra. La riunione ha riunito persone legate alla storia del club, creando un momento di condivisione tra passato e presente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’incontro.

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La Juventus trova conforto nella sua storia: Elkann ha incontrato i campioni del ’96 in occasione del 30esimo anniversario della Champions. In occasione delle solenni celebrazioni per il  30esimo anniversario  della memorabile vittoria in  Champions League, la  Juventus  ha voluto riunire alla Continassa i leggendari campioni del  1996. Nel corso di questa giornata speciale, gli ex calciatori hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente l’amministratore delegato di  Exor,  John Elkann. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’evento si è rivelato un momento di straordinaria  emozione  e profonda  intensità, culminato con un commosso e doveroso omaggio alla memoria dell’indimenticabile capitano  Gianluca Vialli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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