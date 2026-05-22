La Juventus trova conforto nella sua storia | Elkann ha incontrato i campioni del ’96 – GALLERY

In occasione del trentennale della vittoria in Champions League, un rappresentante della dirigenza ha incontrato alcuni dei giocatori che hanno conquistato quel titolo nel 1996. L'evento si è svolto in un’occasione speciale, con la partecipazione di ex calciatori che hanno fatto parte di quella squadra. La riunione ha riunito persone legate alla storia del club, creando un momento di condivisione tra passato e presente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’incontro.

La Juventus trova conforto nella sua storia: Elkann ha incontrato i campioni del ’96 in occasione del 30esimo anniversario della Champions. In occasione delle solenni celebrazioni per il 30esimo anniversario della memorabile vittoria in Champions League, la Juventus ha voluto riunire alla Continassa i leggendari campioni del 1996. Nel corso di questa giornata speciale, gli ex calciatori hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente l’amministratore delegato di Exor, John Elkann. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’evento si è rivelato un momento di straordinaria emozione e profonda intensità, culminato con un commosso e doveroso omaggio alla memoria dell’indimenticabile capitano Gianluca Vialli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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