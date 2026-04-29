Juventus | Boga Holm e Zhegrova hanno incontrato i tifosi allo Store dello Stadium Come è andata – GALLERY

Da juventusnews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Boga, Holm e Zhegrova sono stati presenti allo Store dello Stadium per incontrare i tifosi. L'evento si è svolto nel pomeriggio, con i tre giocatori che si sono fermati per firmare autografi e scattare foto. Numerosi sostenitori si sono radunati per salutare i calciatori, che hanno distribuito memorabilia e risposto alle domande più frequenti. La giornata si è conclusa con un clima di entusiasmo tra i presenti.

Juventus: Boga, Holm e Zhegrova hanno incontrato i tifosi allo Store dello Stadium. Come è andato il pomeriggio tutto bianconero. Un pomeriggio all’insegna della passione bianconera quello andato in scena oggi all’ Allianz Stadium. Lo Juventus Store ha ospitato un esclusivo  Meet&Greet, offrendo a un gruppo di fortunati sostenitori l’occasione unica di incontrare dal vivo tre protagonisti della prima squadra:  Jeremie Boga,  Emil Holm  ed  Edon Zhegrova. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’entusiasmo ha travolto l’evento fin dai primi istanti. I tre calciatori si sono concessi con grande disponibilità ai fan, tra sessioni di autografi, selfie e brevi scambi di battute, trasformando lo store in un cuore pulsante di festa per grandi e piccini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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