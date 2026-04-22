Eurostat conferma la doccia fredda per l’Italia | deficit Pil al 3,1% Slitta l’uscita dalla procedura Ue la reazione di Giorgetti | l’effetto sul bilancio

Eurostat e l’Istat hanno pubblicato oggi le stime ufficiali sul rapporto tra deficit e Pil per l’Italia nel 2025, confermando un valore del 3,1%. Rispetto al 2024, il dato si riduce dal 3,4%, ma rimane sopra la soglia del 3% prevista dall’Unione europea. La notizia ha influenzato le dichiarazioni di alcuni esponenti politici, tra cui il ministro dell’Economia. La pubblicazione ha anche segnato il rinvio dell’uscita del Paese dalla procedura per deficit eccessivo.

Il deficit italiano si è attestato al 3,1% del Pil nel 2025, in calo rispetto al 3,4% del 2024. Lo confermano sia Istat che Eurostat, che hanno pubblicato le rispettive stime nella stessa giornata. Questo valore allontana l’uscita dell’Italia dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, che la Commissione Ue esaminerà a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo. Il debito pubblico, invece, secondo l’Istat, è salito al 137,1% del Pil, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 134,7% registrato nel 2024. Cosa cambia con la conferma di Eurostat per i conti pubblici. Il dato sul deficit era particolarmente atteso perché rappresenta la base su cui il governo costruisce il nuovo Documento di finanza pubblica, il testo che fotografa l’andamento dei conti e le prospettive dell’economia italiana.🔗 Leggi su Open.online

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