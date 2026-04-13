Il primo ministro spagnolo ha dichiarato durante una visita a Pechino che lo squilibrio commerciale tra la Cina e l’Unione europea è “insostenibile”. Ha aggiunto che la Cina dovrebbe aumentare le importazioni dall’Europa per riequilibrare i rapporti commerciali. La sua affermazione è stata fatta in un contesto di incontri ufficiali con rappresentanti cinesi. La questione riguarda principalmente il dislivello tra le esportazioni e le importazioni dei due blocchi economici.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato, durante una visita a Pechino, che lo squilibrio commerciale tra la Cina e l'Unione europea è "insostenibile", invitando la seconda economia mondiale ad aumentare le importazioni. "Abbiamo bisogno che la Cina" si apra, "in modo che l'Europa non debba chiudersi", ha affermato Sanchez, definendo il deficit commerciale dell'Ue con la Cina "sbilanciato" e "insostenibile per le nostre società nel medio e lungo termine". (ANSA-AFP).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanchez, 'insostenibile lo squilibrio commerciale tra Cina e Ue'

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