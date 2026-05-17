Maldive la trappola della grotta maledetta Il sommozzatore italiano | Stretta e buia solo cinque minuti per uscire

Un sommozzatore italiano ha descritto le condizioni della grotta marina nelle Maldive, sottolineando come la stretta e buia apertura richieda una pianificazione accurata. Secondo quanto riferito, durante un’immersione a circa 60 metri di profondità, il tempo di permanenza massimo consigliato è di cinque minuti, con un limite di dieci minuti al massimo. Questa restrizione temporale è fondamentale per evitare rischi legati alla compressione e all’ossigeno. La grotta è conosciuta come “la trappola della grotta maledetta” tra gli ambienti di immersione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Quando scendi a 60 metri di profondità devi calcolare bene i tempi. Non puoi restare più di cinque minuti, al massimo dieci» racconta chi ha esplorato la grotta marina dell’Atollo di Vaavu, alle Maldive, dove sono morti i cinque sub italiani. L’entrata è ampia e invitante: la prima caverna è molto illuminata. Spiega al Messaggero un sommozzatore italiano che c’è stato, ma preferisce restare anonimo: «La conformazione del punto d’immersione alle Maldive è tanto spettacolare quanto insidiosa, caratterizzata da una successione di ambienti sommersi che diventano progressivamente più oscuri, stretti e profondi. La prima cavità si apre direttamente lungo una parete verticale del reef, con l’ingresso situato a circa 60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: «Stretta e buia, solo cinque minuti per uscire» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maldive, il giallo della grotta: morto un sommozzatore impegnato nelle ricerche Maldive, cinque italiani morti in immersione: il mistero della grotta profonda restaRoma - Proseguono le ricerche nella cavità sottomarina dell’atollo di Vaavu, mentre Farnesina, autorità maldiviane e Procura di Roma seguono gli... Maldive, la trappola della grotta: morto un sub che cercava i corpi degli italianiSospesa la licenza della nave Duke of York. Si indaga sull'immersione oltre il limite consentito di 30 metri Una trappola ad oltre sessanta metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di ... lastampa.it Maldive, soccorsi dopo tre ore. Morto anche un sub che li cercava: sei vittime. Complicato trovare i corpi: tutto quello che non tornaIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena presentato le sue condoglianze al ministro degli Esteri delle Maldive Iruthisham Adam per il decesso del sergente maggiore Mohammed Mahdi, scomparso d ... affaritaliani.it